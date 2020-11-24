Ивлеева показала фото до похудения

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева поделилась архивными снимками, на которых она запечатлена до похудения. Соотвествующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

По словам знаменитости, в начале карьеры она весила 70 килограммов, что на 10 килограммов больше ее нынешнего веса. В качестве доказательства Ивлеева опубликовала фото десятилетней давности, на котором она позирует на природе в облегающих легинсах, черном лонгсливе и сером жилете. На данный момент изображение удалено из Instagram-stories звезды.

Кроме того, телеведущая поделилась секретами похудения, отвечая на вопросы подписчиков. Так, сбросить вес ей помогло правильное питание. Блогерша добавила, что старается не есть за три-четыре часа до сна, однако иногда позволяет себе поздние ужины.

Ранее в июле Анастасия Ивлеева приобрела суперкар Lamborghini и возгордилась. Она поделилась кадром, на котором снялась рядом с матовым Lamborghini Aventador с мощностью в 740 лошадиных сил. В описании блогерша призналась, что ее «распирает от гордости».