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Российских налоговиков заподозрили в создании ОПГ для ухода от НДС

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Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

В Самарской области бывших и действующих сотрудников налоговых органов и силовых структур заподозрили в создании ОПГ для ухода от налогов. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщает РБК.

По данным издания, российские налоговики и покрывавшие их сотрудники правоохранительных органов создали одну из крупнейших в стране площадок по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Их услугами пользовались подрядчики госкорпораций по всей России.

Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Силовики провели осмотр налоговой инспекции в Тольятти, а также следственные действия в компаниях, предоставляющих юридические услуги по уходу от налогов, и в домах у бывших налоговиков, которых подозревают в причастности к ОПГ.

По данным следствия, установлено, что содействие подозреваемых в махинациях с налогами помогло коммерсантам из разных регионов уклониться от выплаты НДС на 4,4 млрд руб. Всего под подозрением 25 человек, среди клиентов группировки значатся компании-подрядчики, работавшие с «Роскосмосом» и «Московским метрополитеном».

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СК заподозрил самарских налоговиков в создании ОПГ по уходу от НДС Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/society/24/11/2020/5fb660b29a794724ed6f70eb?from=from_main_3
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