Изгнанные из ОПГ «Локомотив» бандиты прострелили ногу росгвардейцу

В Кургане проводится проверка по факту нападения членов криминальной группы на сотрудника Росгвардии. Об этом в четверг, 15 октября, сообщает издание URA.RU.

По данным издания, 27 сентября у сотрудника правоохранительных органов в неслужебное время произошел дорожный конфликт с несколькими мужчинами в центре Кургана. Росгвардеец, желая прекратить конфликт, уехал, но злоумышленники догнали его, перекрыли дорогу, разбили его автомобиль, избили его и прострелили ему ногу из травматического пистолета. Трое нападавших ранее были изгнаны из знаменитой организованной преступной группы (ОПГ) «Локомотив».

Подозреваемых задержали на месте преступления прибывшие сотрудники вневедомственной охраны. Пострадавший росгвардеец теперь проходит амбулаторное лечение. Разобравшиеся в ситуации бывшие члены ОПГ «Локомотив» принесли ему извинения.

5 октября сообщалось, что группа молодых людей захотела получить дань с владельца кальянной, представившись членами организованной преступной группировки (ОПГ) «Локомотив».