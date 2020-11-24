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Кремль прокомментировал рост числа случаев коронавируса

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал рост числа случаев заражения коронавирусом в России. Его цитирует РИА Новости во вторник, 24 ноября.

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«Это вызов, с которым столкнулись все страны мира. Ни в новой, ни в новейшей истории с такими вызовами человечество еще не сталкивалось», — сказал он.

Песков также отметил, что оперативный штаб проанализирует показатели смертности из-за COVID-19, которые выросли в последнее время. «Пандемия, к сожалению, привела к увеличению этих печальных показателей во всех странах мира, включая РФ», — сказал он.

В то же время пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что система здравоохранения России, несмотря на сильную перегрузку, в целом справляется.

В России за последние сутки выявили более 24 тысяч новых случаев заражения коронавирусом — 24 326 в 85 регионах. Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (5838), Санкт-Петербурге (3179) и Московской области (970). Меньше всего — в Чукотском (8) и Ненецком (1) автономных округах. Общее число инфицированных по стране составило 2 138 828.

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