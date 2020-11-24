Азербайджанские военные постреляли из «Солнцепеков» и попали на видео

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Военнослужащие Азербайджана постреляли из тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А («Солнцепек») в ходе конфликта в Нагорном Карабахе и попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На кадрах видна установленная за холмом в поле огнеметная система. Далее к ней подходит военнослужащий, машет рукой на камеру, и в этот момент раздаются выстрелы.

«Военный осведомитель» уточняет, что «Солнцепек» был применен во время активных боев в Нагорном Карабахе.

По состоянию на 2018 год Вооруженные силы Азербайджана имеют 18 «Солнцепеков». Основная задача системы — поддержка пехоты и бронетанковых соединений.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе начался в конце сентября. 9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня. Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых ими позициях, до 1 декабря под контроль Азербайджану передаются еще три района. Российские миротворцы будут находиться вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.