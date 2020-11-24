Россиянам упростят получение детских выплат

Российским родителям упростят получение «детских выплат», разрешив не собирать справки для пособий. Такой законопроект разработало Минэкономразвития, передают «Известия».

Как считают в ведомстве, проверкой достоверности информации должны заниматься местные органы власти. Так, россияне предоставляют информацию о совместном проживании ребенка и родителей, а соответствующие органы проверяют достоверность указанной в запросе информации.

В пояснительной записке к документу говорится, что Минэкономразвития своей инициативой продолжает курс по проведению административной реформы, связанной с оптимизацией работы органов власти.

Законопроект Минэкономразвития готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы. Как заявил первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов, «бремя собирания документов и доказательство того, что ребенок есть», должно нести государство.

Сейчас, согласно законодательству, при получении единовременного пособия россияне должны предоставить паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, справку с места работы либо учебы, что деньги ранее не были выплачены, а также реквизиты счета, куда они будут перечислены. При этом количество документов зависит от возраста ребенка.

Ранее депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о детских пособиях в 2021 году. По ее словам, если ребенку от полутора до трех лет, и если доход члена семьи составляет меньше двух прожиточных минимумов, то есть возможность получить пособие на ребенка в размере прожиточного минимума, в зависимости от субъекта Российской Федерации — это где-то одиннадцать тысяч рублей, в среднем.