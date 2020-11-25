Обнаружено космическое явление неизвестной природы

Международная группа астрономов обнаружила, что взрыв звезды, известный как новая CK Лисички (Nova Vulpeculae 1670), на самом деле произошел в пять раз дальше, чем считалось до этого. Это делает космическое явление, наблюдавшееся в 1670 году, более энергичным и помещает его в класс вспышек неизвестной природы. Препринт статьи опубликован в репозитории arXiv.org.

Новые данные окончательно опровергли общепринятую модель, согласно которой катастрофическое событие произошло в тесной двойной системе, один из компонентов которой был белым карликом. Эта версия неоднократно пересматривалась рядом ученых, которые предполагали, что речь идет на самом деле о столкновении двух обычных звезд, либо о слиянии белого карлика с коричневым карликом — промежуточного звена между газовыми гигантами и самыми маленькими звездами. Однако теперь выяснилось, что СК Лисички находится гораздо дальше и выбрасывает газ с большей скоростью, чем полагали ученые.

С помощью астрономического спектрографа GNIRS (Gemini Near-Infrared Spectrograph) исследователи измерили скорость расширения туманности, оставшейся после взрыва, составившую семь миллионов километров в час. При этом оказалось, что она располагается на расстоянии 10 тысяч световых лет от Солнца вместо двух тысяч световых лет. Это означает, что взрыв высвободил в 25 раз больше энергии, чем показывали предыдущие расчеты.

Таким образом, с точки зрения количества высвободившейся энергии Vulpeculae 1670 занимает промежуточное место между новыми и сверхновыми. Однако причина этого взрыва пока остается неизвестной.