Власти Подмосковья рассказали о привлечении медработников

С начала ноября для работы в инфекционных центрах Подмосковья привлекли уже более 2,1 тысячи медицинских специалистов, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Ее цитирует РИАМО в среду, 25 ноября.

«Для лечения пациентов с Covid-19 и внебольничной пневмонией мы продолжаем разворачивать дополнительные инфекционные койки. Важно не только открывать инфекционные госпитали, но и привлекать медицинские кадры», — отметила она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в регионе не планируют приостанавливать оказание плановой медицинской помощи. По его словам, в том числе с этой целью открываются временные госпитали для лечения пациентов с коронавирусом.

Накануне глава региона проверил работу «ковидного» госпиталя в Химках, который открылся на базе ФОКа на улице Мичурина.