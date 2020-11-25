Число жертв терроризма в мире сократилось на 59 процентов с 2014 года, однако ситуация в западных странах кризисная. Об этом пишет Politico со ссылкой на данные глобального индекса терроризма (GTI).

Отмечается, что Запад переживает самый высокий с 1970-х годов уровень смертности, связанный с терактами. В Западной Европе, Северной Америке и Океании рост числа смертей составил 250 процентов.

В докладе также названы страны с самым большим числом жертв террористов. На первом месте в мире — Афганистан. Также в списке лидеров есть Великобритания, Украина и США.

GTI предполагает, что негативная тенденция может быть связана с «политической нестабильностью». Предполагается, что она вызвана экономическим спадом и пандемией COVID-19. Эксперты также считают, что сокращение международной помощи для проведения антитеррористических операций может быть контрпродуктивным, в связи с чем не советует западным странам отказываться от этого.

Ранее в России отметили рост экстремистских и наркотических преступлений. Статистика указывает на рост числа преступлений, связанных с терроризмом (1 990 преступлений, прирост на 33,3 процента) и экстремизмом (708 преступлений, прирост на 39,9 процента).

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