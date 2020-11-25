Байден прокомментировал возможность открытия расследования в отношении Трампа

Кандидат от Демократической партии на пост президента США Джо Байден прокомментировал возможность открытия расследования в отношении действующего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC.

Байден заявил, что не будет инициировать подобное расследование и использовать министерство юстиции в своих целях, как это делает Трамп. Он также подчеркнул, что не будет настаивать на том, чтобы «что-то случилось».

Ранее Байден рассказал, что планирует сделать в свои первые 100 дней в качестве главы Белого дома. В первую очередь он планирует изменить миграционное законодательство. Для этого он направит в сенат документ, который позволит 11 миллионам человек без документов получить гражданство. Также демократ раскритиковал указы прошлого президента США Дональда Трампа об окружающей среде и пообещал добиться их отмены.