Под Одессой начал тонуть буксир

Возле города Черноморск в Одесской области начал тонуть стоящий на причале буксир «Аметист» морской поисково-спасательной службы, передает «Gordonua.com» со ссылкой на местные СМИ.

Вокруг тонущего судна образовалось пятно нефтепродуктов. Персонал базы попытался откачать воду из отсеков, к вечеру 25 ноября локализовать аварию не удалось.

По словам спасателей, на стоянке в поселке Александровка, где находится «Аметист», несколько лет подряд происходили кражи металла. Злоумышленники снимали с судов водонепроницаемые двери и переборки.

«Аметист» был построен в 1977 году, экипаж составляет 35 человек.