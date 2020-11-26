Бомбившим Анкару во время путча пилотам дали пожизненные сроки

Бомбившим правительственные здания во время попытки госпереворота 2016 года в Турции пилотам дали пожизненные сроки. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что суд приговорил к 79 пожизненным срокам в тюрьме строгого режима бывшего пилота военно-воздушных сил Турции Хусейна Тюрка и бывшего майора 143-й эскадрильи ВВС Турции Али Карабулута. Пилоты, которые наносили авиаудары по Управлению безопасности в сфере авиации, были приговорены к восьми пожизненным наказаниям.

15 июля 2016 года в Турции произошел путч, в результате которого погибли 248 человек, еще более 2,7 тысячи получили ранения. Из 34 погибших на мосту все, кроме двух полицейских, были мирными жителями.

Через несколько дней после попытки переворота в стране был введен режим ЧП, который уже неоднократно продлевался. Власти объясняют эту необходимость борьбой с террористическими угрозами. В частности, речь идет об организации ФЕТО, возглавляемой скрывающимся в США проповедником Фетхуллахом Гюленом. Против режима выступают лидеры Евросоюза, а также представители турецкой оппозиции. По их мнению, он угрожает свободе и правам человека в стране.

После этих событий в республике прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях. С тех пор власти страны арестовали более 160 тысяч человек, из армии и с государственной службы было уволено более 150 тысяч человек.

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