Трое россиян пойдут под суд за убийство матери девятилетней девочки из-за Audi

Трое мужчин вскоре предстанут перед судом в Екатеринбурге (Свердловская область) по обвинению в резонансном убийстве 27-летней жительницы города Ксении Каторгиной из-за ее автомобиля Audi: расследование их уголовного дела завершено. Об этом в четверг, 26 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Фигуранты — жители соседнего региона — в зависимости от роли каждого обвиняются по статьям 105 («Убийство»), 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), 126 («Похищение человека»), 158 («Кража»), 160 («Присвоение или растрата»), 162 («Разбой») и 163 («Вымогательство»).

Объем материалов уголовного дела в отношении предполагаемых убийц Каторгиной, у которой осталась дочь (на момент преступления ей было девять лет), составил 11 томов, при этом только обвинительное заключение составило свыше 300 страниц. Фигурантам дела, помимо убийства Каторгиной, вменяются и другие преступления.

В частности, по данным прокуратуры Свердловской области, один из обвиняемых вместе со своей сожительницей похитил и избил мать последней, а также вымогал у потерпевшей деньги. Кроме того, как рассказал «Ленте.ру» пресс-секретарь управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, один из обвиняемых ранее был судим за разбой. Он получил семь лет колонии и вышел на свободу в феврале 2017 года.

1 ноября 2019 года сообщалось, что глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин выплатил 2,5 миллиона рублей за ипотеку убитой Ксении Каторгиной: он перевел деньги со своего личного счета.

Ксения Каторгина продавала свою машину Audi Q5, чтобы погасить долг за квартиру. 10 октября 2019 года она поехала на встречу с потенциальной покупательницей и не вернулась. Через несколько дней ее автомобиль со следами крови обнаружили на авторынке в Челябинске. Позднее было найдено ее тело.

По подозрению в убийстве были задержаны двое мужчин и женщина, все трое находились в федеральном розыске по делу о вымогательстве. Дочь погибшей долгое время жила с родителями Каторгиной. Женщина покупала жилье в надежде переехать туда вместе с ребенком.