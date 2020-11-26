Испытания американской термоядерной бомбы В61-12 показали на видео

Военно-воздушные силы (ВВС) США показали видеозапись испытания сброса имитатора термоядерной бомбы В61-12 с истребителя-бомбардировщика F-35. Ролик опубликован на YouTube-канале Sleuth Media.

Отмечается, что ракета была сброшена из бомбового отсека в тот момент, когда самолет осуществлял полет на сверхзвуковой скорости на высоте 10,5 тысячи футов (3,2 тысячи метров).

Бомба, содержащая неядерные элементы, а также имитаторы ядерных компонентов, достигла цели спустя 42 секунды после сброса.

В декабре 2019 года сообщалось, что выпуск термоядерной бомбы В61 12-го поколения в США решено отложить на полтора года. Боеприпасы должны были начать выпускать в 2020 году, однако стресс-тесты выявили дефекты — компоненты бомбы и боеголовки оказались недолговечными.

B61-12 представляет собой глубокую модернизацию В61. Усовершенствованию подверглись корпус и система наведения. Мощность бомбы (около 80 килотонн) осталась прежней. Предполагалось, что новое оружие американские военные начнут получать с весны 2020 года.