США в Германии тайно модернизировали ядерные боеголовки

Соединенные Штаты осенью прошлого года тайно модернизировали находящиеся в Германии ядерные боеголовки B61, сообщает Der Spiegel.

Издание пишет, что около 20 единиц B61 при помощи транспортного самолета были на два дня вывезены с военной базы вблизи коммуны Бюхель. Журнал отмечает, что немецкие власти были осведомлены о проводимой секретной операции.

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В октябре 2018 года бывший начальник управления военной безопасности аппарата Совета безопасности, экс-начальник Главного штаба РВСН (в 1994–1996 годах) генерал-полковник Виктор Есин заявил, что модернизация термоядерной бомбы B61 до 12-го поколения превратила авиационный боеприпас из тактического оружия в стратегическое.

B61-12 представляет собой глубокую модернизацию В61. Усовершенствованию подверглись корпус и система наведения. Мощность бомбы (около 80 килотонн) осталась прежней. Всего с 1967 года произведено 3155 серийных единиц В61 различных модификаций. В настоящее время примерно 1200 таких авиабомб хранятся на базах НАТО.

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