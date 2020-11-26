Раскрыт секрет молодости лица Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская Кэтрин изменила подход к макияжу, отдавая предпочтение более современным и «освежающим» средствам. Секрет молодости ее лица раскрыла звездная визажистка Оливия Тодд (Olivia Todd) в интервью для Daily Mail.

Внимание журналистов привлекли несколько последний публичных выступлений Кейт Миддлтон, в том числе видеоролик, на котором она подводит итоги своего опроса Early Years («Ранние годы») о воспитании детей, записанный дома, в Кенсингтонском дворце.

По словам знаменитого бьюти-эксперта, ранее 38-летняя жена принца Уильяма выбирала матовые розовые оттенки средств декоративной косметики. Кроме того, герцогине нравились темные тени и подводка для глаз, а также яркие румяна, которые, по мнению специалистки, визуально старили ее.

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Теперь же образ Миддлтон стал естественнее и спокойнее: она отказалась от яркого мейкапа и вместо него стала использовать мягкие персиковые оттенки теней и румян, а также карандаш для бровей.

Тодд считает, что герцогиня пересмотрела свой макияж в результате пандемии коронавируса, во время которой нередко появлялась на онлайн-встречах без косметики.

Ранее Кейт Миддлтон изменила цвет волос. Подводя итоги собственного фотопроекта Hold Still, она продемонстрировала новое окрашивание, которое стилисты называют «бронд» (термин образован от слов «брюнетка» и «блондинка»: шоколадный оттенок волос разбавляют светлыми золотистыми прядями, чтобы прическа выглядела более объемной).