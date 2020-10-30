В блузке с радугой на Кейт Миддлтон увидели скрытый смысл

Журналисты Daily Mail увидели скрытый смысл в изображениях на блузке герцогини Кембриджской Кэтрин на церемонии награждения Pride of Britain Awards (ежегодная премия вручаются британцам, которые действовали смело или нестандартно в сложных ситуациях — прим. «Ленты.ру»). Соответствующий материал появился на сайте издания.

Во время мероприятия 39-летняя Кейт Миддлтон с супругом принцем Уильямом вручала награды сотрудникам Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS).

Она была одета в черный классический костюм Smythe и синюю атласную блузку с паттерном из небольшой радуги, изготовленную лондонском брендом Lisou. Ее стоимость составляет 250 фунтов стерлингов (25 тысяч рублей). Свой образ она дополнила украшениями марки Spells Of Love.

Сообщается, что радуга стала официальным символом поддержки служащих NHS в разгар пандемии коронавируса. Таким образом, своим нарядом Кейт Миддлтон решила выразить дополнительное почтение британским врачам.

Ранее в октябре модные эксперты Daily Mail признали герцогиню Кембриджскую Кэтрин самой модной знаменитостью соцсетей. Она получила статус самой стильной в Instagram после того, как вышла в свет в черных классических брюках со стрелками, светло-голубом джемпере, удлиненном пальто в клетку и темных туфлях на каблуках с острым носом.