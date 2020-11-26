Французский автогигант закроет завод в Европе

Французский автогигант Renault решил закрыть производство автомобилей на одном из предприятий в Европе, несмотря на сопротивление властей страны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление руководства компании.

Речь идет о предприятии в городе Флен-сюр-Сен в 40 километрах от Парижа, на котором за почти 70 лет собрали 20 различных моделей автомобилей. В настоящее время на его мощностях производят электрокар Zoe и Nissan Micra. К 2024 году предприятие собираются перепрофилировать под площадку по переработке и модернизации автомобилей и аккумуляторов. Производство электрокаров и автомобилей из Флен-сюр-Сен постепенно перенесут на завод в Дуэ.

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Против инициативы выступают местные профсоюзы. По их мнению, Renault вполне может сочетать производство во Флен-сюр-Сен с другими видами деятельности. Кроме того, в профсоюзах подсчитали, что через пять лет три четверти электромобилей, которые Renault собирается продать, будут производиться в других странах. «Renault не может уничтожить производственные мощности во Франции и в то же время пользоваться государственной поддержкой», — говорится в заявлении Французской демократической конфедерации труда (CFDT).

В мае 2020 года президент Эммануэль Макрон представил меры по возрождению угасающего французского автопрома. Он пообещал автопроизводителям в обмен на сохранение предприятий на территории Франции предоставить им финансовую поддержку со стороны государства в размере 5 миллиардов евро во время пандемии коронавируса.

Перепрофилирование производства Renault во Флен-сюр-Сен является частью масштабного плана по оздоровлению компании. Он подразумевает сокращение около 4,6 тысячи сотрудников во Франции. В общей сложности Renault планирует сократить около 14,6 тысячи сотрудников по всему миру, чтобы оптимизировать расходы. Последние планируется урезать на 2 миллиарда евро.

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