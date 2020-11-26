Продавца порнороликов с детьми приговорили к 40 годам тюрьмы

В Южной Корее приговорили к 40 годам тюрьмы продавца порнографических роликов, в том числе с участием детей, Чо Джу Бина. Об этом сообщает агентство «Ренхап».
Отмечается, что 25-летний кореец оказался виновным в нарушении закона о защите несовершеннолетних (в Южной Корее совершеннолетием считается 19 лет — прим. «Ленты.ру») от сексуального насилия и в создании преступной группировки, которая распространяла видео со сценами насилия. «Обвиняемый широко распространял материалы с сексуальным насилием, которые он создавал, заманивая и запугивая многих жертв», — говорилось в обвинительном приговоре.
Кроме Чо, тюремные сроки от 7 до 15 лет также получили еще пять человек. Известно, что преступники продавали ролики в Telegram. За доступ в чат была установлена цена в 1200 долларов (примерно 91 тысяча рублей). При этом более 100 участников чатов также были арестованы. Всего жертвами банды оказались 74 женщин, 16 из которых еще не достигли совершеннолетия.