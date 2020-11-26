Ведущий объявил о смерти Марадоны и расплакался

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Ведущий аргентинского телеканала TyC Sports объявил о смерти Диего Марадоны и в этот момент расплакался в прямом эфире. Фрагмент опубликован на YouTube спортивного канала.

Во время трансляции журналист начал говорить о том, что сообщения источников верны и что Марадона действительно скончался. В связи с этим он не смог сдержать эмоций. «Нет, я не могу продолжать», — добавил ведущий, после чего расплакался.

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В этот момент режиссер передачи поменял камеру, показывая только другого ведущего. Он продолжил сообщать информацию. Позже в эфир по видеосвязи вышел эксперт, который также со слезами на глазах говорил о кончине Марадоны, отметив, что «вместе с ним по сути умер и аргентинский футбол».

Диего Марадона умер 25 ноября. В начале ноября он был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг и позже выписан. По предварительным данным, причиной смерти Марадоны стала острая сердечная недостаточность, которая вызвала отек легких. Адвокат знаменитости заявил, что у Марадоны произошел сердечный приступ.

В качестве футболиста Марадона известен своими выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. С сентября 2019-го он работал тренером в Аргентине. Специалист возглавил «Химнасия и Эсгрима», представителя элитного дивизиона чемпионата страны. В послужном списке специалиста и руководство сборной Аргентины. Вместе с командой Марадона дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2010 году. Его считают одним из величайших игроков в истории футбола.