Автор «Судьбы воровской» решил убрать из сети свои выступления для воров в законе

YouTube-каналу информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» пришлось удалить из сети ролики с воровской сходки в Сочи после жалоб шансонье Ивана Кучина. Об этом в четверг, 26 ноября, говорится в сообщении ИА.

О жалобах от пользователя «Иван Кучин», касающихся нарушения частных и авторских прав, администрация видеохостинга ранее уведомила «Прайм Крайм». Жалобы касаются выступления популярного в 90-х шансонье на банкете, который состоялся 18 октября 1996 года в Сочи. Поводом для торжества стало 80-летие вора в законе Павла Стражникова (Паша Стражник).

Организатором банкета выступил вор в законе Бадри Когуашвили (Кутаисский). Как отмечает ИА, Кучин дважды назвал криминального авторитета своим другом, а потом с разрешения Когуашвили исполнил знаменитый шлягер «Судьба воровская».

Иван Кучин — российский поэт, композитор и автор-исполнитель. Он родился 13 марта 1959 года в городе Петровск-Забайкальский. Кучин — автор таких альбомов, как «Из лагерной лирики», «Судьба воровская» и «Крестовая печать», а также сборника «Запретная зона».