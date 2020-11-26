Женщина сбросила 68 килограммов и раскрыла секрет похудения

Жительница американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, сбросила 68 килограммов и раскрыла секрет похудения. Об этом сообщает издание Daily Mail.

31-летняя Натали Варгас (Natalie Vargas) призналась, что с детства страдала от лишнего веса. Виной тому было отсутствие спорта и неправильное питание. К 28 годам она весила 140 килограммов и носила одежду размера 4XL. Врачи предупредили ее, что ожирение может привести к смертельно опасным болезням, в том числе диабету второго типа.

Варгас испугалась риска преждевременной смерти и начала вести более здоровый образ жизни: следить за питанием и дважды в неделю посещать спортзал. За полтора года она похудела на 23 килограмма. Однако боли в колене, вызванные лишним весом, не позволяли ей полноценно заниматься спортом.

Врачи предложили Варгас два варианта: либо перенести операцию на колене, либо прибегнуть к бариатрии и спасти колено от хирургического вмешательства. Американка согласилась на рукавную гастропластику. 6 сентября прошлого года ей провели операцию и сократили объем желудка на 80 процентов.

Теперь американка потребляет вместо 3000 калорий в день всего 1200 калорий. После операции она похудела еще на 45 килограммов и избавилась от проблем с коленом. Кроме того, она полюбила пробежки вдоль берега моря. «Раньше я ненавидела тренировки на свежем воздухе, а теперь с нетерпением жду каждого следующего занятия», — подчеркнула она.

Ранее австралийка рассказала, как ей удалось сбросить 44 килограмма менее чем за два года. Девушка задумалась о похудении, когда из-за избыточного веса у нее начались боли в спине. Она понимала, что для похудения ей необходимо изменить свой рацион и заняться спортом.