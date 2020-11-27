Светлое будущее экономики Европы поставили под сомнение

В Европе усомнились в светлом будущем экономики региона. Индекс экономического настроения в Евросоюзе резко упал в ноябре на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом и введения новых ограничений, направленных на сдерживание инфекции. Об этом пишет Bloomberg.

Показатель за месяц упал с 91,1 до 87,6 пункта. Наиболее пессимистично настроены розничные торговцы, поставщики услуг и потребители. В промышленности и строительстве отмечается лишь небольшое ухудшение настроений. Индикатор ожиданий занятости в ЕС снизился второй месяц подряд.

Ранее стало известно, что власти многих европейских государств продлили ограничения, связанные с COVID-19. Так, Германия продлила частичную изоляцию как минимум до 20 декабря, а во Франции поставили жесткие условия для сферы общепита. Местные рестораны откроются не ранее 20 января 2021 года. Ожидается, что продление ограничений негативно скажется на экономических показателях за четвертый квартал 2020 года.

Ранее агентство назвало наименее пострадавшую от коронавируса европейскую страну. Ею стала Литва, чей ВВП по итогам года, как ожидается, упадет только на 2,2 процента. Как пояснили эксперты, экономика этой страны не зависит от туризма, местные фермеры собрали хороший урожай, а логистические компании выиграли в связи с ростом числа интернет-заказов.