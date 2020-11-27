Медики приняли роды за грипп и отправили роженицу домой

В американском штате Огайо медики приняли родовые схватки за желудочный грипп и отправили роженицу домой. Об этом сообщает издание Daily Mail.

32-летняя Натоша Крамер (Natosha Kramer) обратилась в больницу с жалобами на боль в животе. После осмотра врач заключил, что у нее желудочный грипп. По ее словам, их не остановило даже то, что при УЗИ в ее родовом канале был заметен ребенок.

Крамер пришлось вернуться домой. «Я не думала, что это схватки, потому что мне сказали, что это желудочная инфекция, — объясняет она. — Я не думала, что рожаю». Схватки продолжились, и спустя несколько часов женщина родила без помощи медиков. При этом рядом с ней были только родители.

Мать назвала новорожденную девочку Нола (Nola). Поскольку ребенок появился на свет не в медицинском учреждении, женщина столкнулась с трудностями при получении свидетельства о рождении и государственного пособия.

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