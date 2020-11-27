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Австрийская деревня с «матерным» названием сменит его из-за туристов

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Фото: Wikipedia

Австрийская деревня Фуккинг (Fucking) сменит название из-за насмешек туристов. Об этом пишет издание Die Presse.

С 2021 года это место будет называться Фуггинг (Fugging). Несмотря на то, что произношение деревни отличается от того, как произносится схожее по написанию ругательное слово в английском, туристы все равно читают название как «матерное». Издание отмечает, что ни один другой городок в Австрии не привлекал столько внимания, сколько эта деревня в последние годы. Приезжие постоянно некорректно шутили в адрес деревни и специально приезжали туда на день, чтобы сфотографироваться перед вывеской с названием.

Некоторые даже воровали знаки, отмечает мэр городка Андреа Хольцнер: в итоге его пришлось забетонировать. Градоначальник подтвердила, что в 2021 году деревню переименуют, однако не захотела в очередной раз подробно комментировать это.

О том, чтобы сменить название, в деревне Фуккинг задумались еще в 2012-м. С середины XX века туда начали все чаще приезжать англоязычные туристы, которым название селения кажется забавным. Фуккинг уже не первый раз призывает приезжих относиться к названию населенного пункта спокойнее.

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