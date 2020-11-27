Названы отрасли с выросшими во время коронавируса зарплатами руководителей

Forbes назвал отрасли российской экономики, в которых во время пандемии коронавируса выросли зарплаты руководителей компаний.

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Среди них фармацевтика (рост вознаграждений топ-менеджеров на 2,5 процента за год, с 400 до 410 тысяч долларов в год), тяжелая промышленность (рост на пять процентов, до 1,87 миллиона долларов) и транспорт (рост на восемь процентов, до 820 тысяч долларов).

Также доходы руководителей выросли в телекоммуникационной сфере, где средняя годовая выручка компаний составляет миллиард долларов, — на два процента, до 1,31 миллиона долларов.

В остальных секторах российской экономики в нынешнем году зарплаты топ-менеджеров снизились. Издание рассматривало только те отрасли, представители которых участвуют в ежегодном списке богатейших людей страны.