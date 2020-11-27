Замурованное в бетон тело нашли в доме в российском городе

В Красноярске нашли замурованное в бетон тело. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России в пятницу, 27 ноября.

Находку обнаружили в подвале дома работники коммунальной службы 16 ноября во время ремонтных работ по замене тепловой трубы. Человеческие останки, покрытые бетонной стяжкой, находились в углублении в земле, примыкающем к стене здания.

Вызванные на место происшествия сотрудники правоохранительных органов в ходе осмотра также нашли некоторые вещи. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Назначены судебные экспертизы, проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления личности погибшего и всех обстоятельств произошедшего.

26 июля сообщалось о россиянке, которая убила мужа и сбросила тело в выгребную яму. На следующий день женщина вызвала бетономешалку и залила яму бетоном.