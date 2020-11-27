Мила Йовович поделилась видео первых шагов девятимесячной дочери

Американская актриса Мила Йовович поделилась видеозаписью первые шагов ее девятимесячной дочери Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон. Кадры она разместила в своем Instagram.

На записи видно, что Йовович, сидящая на расстоянии около метра от дочери, привлекает малышку светящимся шаром. Ведомая интересом к игрушке, Ошин Ларк Эллиот делает свои первые в жизни шаги. «Теперь официально — малышка Оши стала младенцем», — подписала публикацию Йовович.

Фанаты поздравили актрису с новым навыком ее дочери и поблагодарили знаменитость за милое видео.

Ошин Ларк Эллиот — третья дочь Милы Йовович от режиссера Пола Андерсона. Пара состоит в браке с 2009 года. Старшей дочери актрисы Эвер Габо на данный момент 13 лет, а средней Дэшилл Иден — пять.

Звезда Голливуда говорит по-русски и учит языку своих дочерей. Весной она поделилась тем, что ее старшая дочь самостоятельно написала сказку про крысу Борю и жабу Ларису на русском языке. Йовович выложила видео, на котором девочка вслух зачитывает свое произведение.