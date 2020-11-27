Адвокат раскрыла план действий при находке денег

Случайно обнаруженные на улице деньги необходимо отнести в полицию, в противном случае нашедший вызовет подозрение у правоохранителей. План действий в этой ситуации раскрыла агентству «Прайм» адвокат Юлия Кузнецова.

Согласно статье 227 Гражданского кодекса РФ («Находка»), гражданин обязан немедленно уведомить об обнаружении чужой вещи собственника. Сведения о владельце можно установить, если, например, денежные средства находились в кошельке и там есть какие-либо данные. В случае, если личность потерявшего неизвестна, о находке следует сообщить в полицию или в орган местного самоуправления. Там необходимо написать заявление, в котором будут изложены все обстоятельства: место находки, точная сумма денежных средств.

При этом нашедший может хранить у себя найденные денежные средства либо сдать на хранение. Если в течение шести месяцев с момента подачи заявления о находке собственник не будет найден, то нашедший приобретает право собственности на них. Налог с него не взимается. О желании оставить себе деньги необходимо указать в поданном в полицию документе. Если нашедший откажется от приобретения денежных средств в собственность, то они поступают в муниципальную собственность.

Обнаруживший деньги имеет право потребовать от собственника вознаграждение в размере 20 процентов от найденной суммы, если он заявил о находке в полицию. «Если же нашедший деньги не заявил о находке или пытался их утаить, то право на вознаграждение не возникает», — уточнила Кузнецова.

Она предупредила, что оставлять найденные деньги без обращения в полицию опасно, поскольку они могут иметь криминальную историю. В случае, если будет установлено, что денежные средства находятся у нашедшего, который не сообщил об этом в полицию, то со стороны правоохранительных органов к нему будет много вопросов. Существует и вероятность оказаться в числе подозреваемых, совершивших преступление, направленное на незаконный захват данных денежных средств, добавила адвокат.