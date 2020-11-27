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В России предложили изменить формат экзаменов для девятиклассников

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Количество сдаваемых на Основном государственном экзамене (ОГЭ) предметов предлагается сократить с четырех до трех. О предполагаемом изменении рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС в пятницу, 27 ноября.

По его словам, ведомство консультируется с Минпросвещения по этому вопросу. «Пока наше консолидированное решение по экзаменам в 9-х классах следующее: не отменять экзамены, но уменьшить их количество», — сказал Музаев.

Он уточнил, что вице-премьер Татьяна Голикова отправила этот вопрос на доработку. Далее решения будут прорабатываться совместно с Роспотребнадзором.

Ранее Музаев заявлял, что школьникам нужно продолжать готовиться к экзаменам, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, поскольку пока отменять или менять формат итоговой аттестации из-за пандемии не планируется.

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