Женщина во время карантина построила на веранде мини-ресторан для бурундука

Жительница американского штата Джорджия во время карантина построила мини-ресторан для бурундуков на собственной веранде. В мини-заведении есть стол, табуреты и пианино, пишет Daily Mail.

50-летняя Анджела Инглиш Хансбергер сделала домик для бурундука еще в апреле. Дядя прислал ей маленький столик для привлечения белок. Женщина поставила его на крыльцо и положила на столешницу несколько орехов. Лакомство привлекло бурундука.

Когда зверек стал приходить к Хансбергер чаще, она добавила к столику скатерть, крошечный зонтик для коктейлей и вазу. По словам американки, она могла подавать бурундуку те блюда, которые мечтала попробовать в ресторане во время локдауна.

«Он часто сидит за столом по утрам, пока я не приготовлю для него еду. Иногда он садится на стол сверху, но чаще всего сидит, как приличный посетитель», — отметила женщина. По ее словам, бурундук часто ворует из «ресторана» мелкие предметы, однако ее это только забавит.

Ханбергер тщательно изучила рацион зверьков и готовит для бурундука блюда из растительных ингредиентов, растущих у нее на участке. При этом она старается компоновать их так, чтобы они стали похожи на человеческие блюда.