Правительство задумалось о снижении ставки по программе льготного кредитования

Минэкономразвития России опубликовало для общественного обсуждения проект постановления правительства, в котором предлагается снизить среднюю ставку по одной из ключевых программ кредитования малого и среднего бизнеса с нынешних 8,5 процента до не более чем 7 процентов в 2021 году. Об этом говорится в сообщении МСП Банка.

В этом году в рамках программы 1764, разработанной Минэкономразвития России, заключено свыше 13 тысяч кредитных соглашений на общую сумму более 1 трлн рублей, по которым выдано более 800 миллиардов рублей. Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщал, что, помимо снижения конечных ставок, правительство планирует закрепить в этой программе ряд антикризисных новаций, введенных с началом пандемии.

Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова отметила, что «корректировка программы по субсидированной ставке 8,5 процента в первую очередь направлена на расширение возможностей для заемщиков, повышение для них доступности кредитной поддержки за счет снижения конечной ставки».

Для новых кредитных договоров по программе льготного кредитования субъектов МСП в обновленной версии нацпроекта МСП, куратором которого является первый вице-премьер Андрей Белоусов, ставку для заемщика планируется рассчитывать как ключевая ставка Центрального банка России, действующая на дату заключения кредитного договора (соглашения), увеличенная не более чем на 2,75 процента годовых.

Весной текущего года в программу 1764 уже были внесены антикризисные изменения. Они упрощали требования к заемщику (исключено требование об отсутствии задолженности по налогам, сборам, об отсутствии задолженности по заработной плате, об отсутствии просроченных на срок свыше 30 календарных дней платежей по кредитным договорам), расширяли возможности по рефинансированию кредитов, а также появилась возможность получения кредитов по льготной ставке для микропредприятий в сфере торговли за счет включения возможности реализации подакцизных товаров. За время действия антикризисных изменений в апреле-ноябре уполномоченными банками было заключено более 11 тысяч кредитных договоров на общую сумму 813,8 миллиарда рублей.

МСП Банк является одним из уполномоченных банков по программе субсидирования кредитования субъектов МСП Министерства экономического развития (программа 1764). По данным на 1 ноября 2020 года более половины всех выданных банком кредитов были предоставлены в рамках данной программы.