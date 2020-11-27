Одинокая девушка купила свадебное платье впрок и озадачила пользователей сети

Одинокая девушка купила впрок подвенечный наряд и озадачила пользователей сети отсутствием жениха. На фото и комментарии, которые появились в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»), обратили внимание журналисты Daily Mail.

На опубликованных в соцсети кадрах анонимная пользовательница позирует в белом платье в пол с рукавами в форме фонаря, полупрозрачными вставками и кружевными деталями по всей длине. Она рассказала, что наткнулась на этот наряд во время шопинга в антикварном магазине и не смогла удержаться от покупки. «Сегодня нашла свое будущее свадебное платье. Я влюбилась и не могла отказаться от него. Оно идеально мне подходит и стоит всего 20 долларов (1520 рублей)», — подписала она пост.

Сперва подписчики сообщества принялись поздравлять героиню материала с помолвкой, однако позже она дополнила свою публикацию объяснением, что в действительности не выходит замуж. Ее заявление спровоцировало критику юзеров. «Почему люди покупают свадебные платья, когда свадьбы нет?», «Погодите... Еще не выходит замуж, но уже купила платье?», «Неужели мы просто проигнорируем тот факт, что она даже не выходит замуж?», «Так можно отпугнуть любого потенциального будущего партнера. Леди, вы ужасны», — высказывались они.

Ранее в ноябре невесту подняли на смех за лишающее шанса двигаться платье. На опубликованном в сети снимке анонимная юзерша позировала в белом полностью облегающем силуэт наряде. Он был оформлен глубоким декольте и пышной юбкой от колен к полу. Пользователи сети сочли, что в нем невозможно дышать.