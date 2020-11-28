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Россиянка попыталась поджечь порох в детском клубе

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Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»

В Санкт-Петербурге женщина попыталась поджечь банку пороха в детском спортивном клубе. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, россиянка пришла в детский клуб на проспекте Ударников и начала угрожать поджогом. Приехавшие на место полицейские не застали ее на месте, но обнаружили в мусорном баке возле учреждения банку с надписью «Бездымный охотничий порох».

Позднее женщину задержали на том же проспекте и доставили в полицию, в ее отношении составили административный протокол за местное хулиганство. Известно, что ей 40 лет и она нигде не работает, а ранее была директором компании по производству изделий из недрагоценных металлов.

Очевидец рассказал корреспонденту 78.ru, что инцидент произошел 27 ноября. По его словам, женщина и раньше приходила в клуб, но просто разговаривала с детьми, без подобных происшествий — он видел ее пять или шесть раз. Он охарактеризовал ее как «чуть шальную» и указал, что часто видел ее возле заведения в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области полицейские задержали мужчину, который в течение двух дней звонил по телефону 112 и угрожал взорвать несколько объектов, в том числе Храм на Крови, спорткомплекс «Динамо» и Среднеуральский женский монастырь, которым руководит схимонах Сергий, лишенный сана и отлученный от церкви после публичного отрицания коронавируса.

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