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Песков прокомментировал отказ пустить его на каток

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент на открытии ГУМ-катка на Красной площади, куда его не захотели пускать. Слова представителя Кремля приводит Telegram-канал «Подъем».

«Пустили, как и всех. Обидно не было», — сказал он.

Накануне, 28 ноября, корреспонденты Peopletalk сообщили, что Пескова не узнали на открытии катка в Москве и отказались пропускать. У входа на каток сотрудница спросила пресс-секретаря, есть ли он в списках. «А я, что должен быть в списках? Я — Песков», — отметил представитель Кремля. В ответ девушка попросила его позвонить организаторам и отправилась к другим гостям.

Ранее Песков выразил надежду на то, что 2021 год «будет не таким, как 2020-й». «Еще долго до Нового года. Но, наверное, хочется пожелать, чтобы следующий год был другим. Не таким, как 2020-й», — отметил он.

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