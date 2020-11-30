Российский госдолг назвали комфортным

Госдолг России находится на комфортном уровне и имеет определенный запас прочности, говорится в исследовании Евразийского банка развития (ЕАБР), выдержки из которого приводятся на его сайте.

Вместе с Россией приемлемый уровень госдолга имеет еще один член Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Казахстан. «Государственный долг России и Казахстана находится на комфортно низком уровне, менее 20 процентов ВВП, не превышая оптимальный уровень 37-38 процентов ВВП», — говорится в исследовании.

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При этом другим странам из зоны операций ЕАБР и Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) стоит, по мнению авторов, «осторожнее подходить к своим долговым позициям, учитывая текущий уровень развития их институтов».

Госдолг Армении даже при превышении значения 37-38 процентов ВВП будет оказывать положительное воздействие на экономический рост. Также не будет явного отрицательного эффекта в Белоруссии, Киргизии и Таджикистане.

По мнению авторов, оптимальный уровень госдолга напрямую зависит от уровня институционального развития страны. Для государств с развитыми институтами пороговый уровень обязательств правительства может достигать 55 процентов ВВП.

По итогам 2020 года госдолг России прогнозируется на уровне 19 процентов ВВП (против 13,5 процента в 2019-м). В 2021 году уровень долга, согласно прописанным в бюджете параметрам, достигнет 20,3 процента ВВП, в 2022-м — 20,8 процента. При этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин называет российский госдолг «объектом зависти других стран».