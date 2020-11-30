Дворецкий назвал любимую домашнюю обязанность Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II любит мыть посуду и придерживается диеты. Об этом в подкасте Викки Паттисон The Secret to podcast рассказал бывший дворецкий королевской семьи Пол Баррелл.

По его словам, монарх берет резиновые перчатки и приступает к любимой домашней обязанности лишь во время пребывания в шотландском поместье Балморал, где она традиционно проводит летний период. «Она любит выбираться на пикники, но еда обычно готова. Ей нравится мыть посуду. Она надевает [резиновые перчатки фирмы] Marigold и моет посуду, а помогающая ей прислуга вытирает», — заявил Баррелл.

Он добавил, что королева обычно питается «крошечными порциями», и это помогает ей поддерживать форму. «Говоря о королеве, нужно отметить, что у нее есть кое-что, чего нет у остальных — она невероятно самодисциплинированная», — отметил бывший дворецкий.

Ранее официальный поставщик перчаток королевы Великобритании объявил о сотрудничестве с технологической компанией, в результате которого монарху изготовят убивающий коронавирус аксессуар. Сассекское ателье Cornelia James вступило в коллаборацию со швейцарской фирмой для работы над новым материалом, который способен нейтрализовать попадающие на его поверхность вирусы и микробы.