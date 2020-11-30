Бывшая жена Майкла Джексона рассказала о его отношении к детям

Бывшая жена поп-звезды Майкла Джексона Дебби Роу рассказала о его отношении к детям. По словам женщины, он старался выполнять все родительские обязанности, в то время как у нее не было никакого желания быть матерью. Ее цитирует The Mirror.

Дебби Роу родила ему двух детей с разницей в полгода — Принса и Пэрис Джексон. «Я сделала это для того, чтобы он [Майкл Джексон] стал отцом, а не для того, чтобы я стала матерью», — призналась женщина.

По ее словам, музыкант сделал все, чтобы дети были счастливы и здоровы, при этом сама она в это не вкладывалась: не меняла малышам подгузники и не вставала к ним посреди ночи, даже когда была рядом с ними.

После рождения Пэрис пара развелась в 1999 году. В рамках соглашения Дебби Роу отдала бывшему мужу права опеки над детьми.

Первая жена певца Лиза-Мари Пресли также призналась, что не хотела иметь детей. Именно это и стало камнем преткновения для пары, которая не смогла найти компромисс в этом вопросе и разошлась.

Майкл Джексон — американский певец, имеющий неофициальный титул «короля поп-музыки». Джексон умер в 2009 году в возрасте 50 лет. У него было трое детей: Принс Майкл Джексон I, Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон и Принс Майкл Джексон II (Бланкет).