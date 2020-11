Рэпера Лил Яса застрелили после записи нового трека

Американского рэпера Лил Яса (настоящее имя Александр Марк Антонио) застрелили после записи нового трека. Об этом сообщает TMZ.

Тело рэпера обнаружили рано утром 28 ноября. Ему было 25 лет.

Ночью сотрудники медицинского центра Valley Care сообщили в полицию о прибытии человека со множественными огнестрельными ранениями. Позже Лил Яс был доставлен в центр Eden, где скончался.

Полиция заявила, что обнаружила место преступления недалеко от станции Bart. Подозреваемых в убийстве пока не нашли.

27 ноября музыкант покинул студию звукозаписи недалеко от Сан-Франциско, где записал новый трек. Лейбл Лил Яса Highway 420 Productions опубликовал в Instagram-аккаунте трибьют-пост, посвященный рэперу.

Друзья рэпера в шоке от произошедшего. По их словам, у него не было врагов и он не сделал ничего, что могло привести к чему-то подобному.

Лил Яс занимался музыкой с 18 лет. Обрел популярность после хита Get It In в 2015 году. В 20 лет музыкант вместе со своим деловым партнером Джастином Мирандой создал независимый лейбл, чтобы помогать продвигать других талантливых артистов. Известен благодаря таким песням как No Diss, What You Mean, Furl, Bum и Workin.