Украинка ходила по улице в одежде прошлых веков и прославилась

Украинка начала одеваться в наряды прошлых эпох и прославилась в интернете. Соответствующий материал публикует портал Bored Panda.

29-летняя Мила Поворознюк из Винницы ежедневно носит вещи в стиле XIX века и ходит в них по улицам. Известно, что героиня материала является большой поклонницей викторианской эпохи, однако любимой она называет эдвардианскую. В социальных сетях девушка часто делится фото в винтажных спортивных платьях, корсетах, экстравагантных блузках, цилиндрах и других аксессуарах, а также в обуви, которую носили несколько столетий назад.

Благодаря необычному стилю, на ее страницу в Instagram подписаны более 74 тысяч тысяч человек. Поворознюк также создала TikTok, в котором видео с ее последними образами собрали более миллиона просмотров.

По информации издания, интерес к моде у нее появился 12 лет назад: девушка начала шить себе одежду, экспериментируя с фасонами и стилями разных эпох. Одежду в духе XIX века украинка носит последние два года. «Первым предметом одежды в стиле XIX века, который я начала носить в повседневной жизни, стало синее осеннее пальто в стиле институток. Оно было пошито восемь лет назад. Естественно, к нему подбирала гармонирующие вещи. И постепенно мой гардероб все больше наполнялся такими вещами», — объяснила она.

По большей части Поворознюк шьет себе одежду самостоятельно. Кроме того, девушка посещает блошиные рынки или же находит в интернете продавцов, которые продают реликвии и винтажную одежду.

Ранее в ноябре видео с телеведущей Анастасией Ивлеевой для российского Vogue вызвало споры среди зрителей. В четырехминутном ролике знаменитость предстает в образах и интерьерах нескольких десятилетий прошлого века. Кроме того, в нем она рассказывает, что ценит стиль винтажного люкса, а ее любимыми брендами являются Jean Paul Gaultier, Chanel и Mugler.