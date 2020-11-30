Раскрыты самые странные бытовые проблемы богачей из-за пандемии коронавируса

Специалисты раскрыли самые странные проблемы состоятельных людей, с которыми они столкнулись в быту из-за пандемии коронавируса. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Владелица британской компании по подбору персонала Polo & Tweed Люси Челленджер (Lucy Challenger), в распоряжении которой находятся более 15 тысяч человек, включая нянек, шоферов, горничных и дворецких, рассказала о прихотях богачей, которые обращались в агентство за услугами во время карантина.

«Одна дама из Челси не смогла самостоятельно сменить рулон туалетной бумаги. Другая женщина не знала, где хранится пылесос, поэтому она заказала новый на Amazon. Третья обратилась в агентство, потому что не знала, как стирать шерстяные вещи», — отметила Челленджер. Другой клиент, по ее словам, оборудовал свой особняк кинотеатром и нанял персонал, чтобы обставить комнату воронками для конфет, устройством для изготовления попкорна и газированных напитков.

В то же время известно, что некоторые богачи расторгали с работниками контракты из-за того, что тем приходилось добираться до частных домов на общественном транспорте, в котором они могли заразиться коронавирусом.

Отмечается, что высоким спросом пользовались сотрудники, которые обучены сразу нескольким навыкам. Среди них были няни, которые готовят сложные блюда, и домработницы, которые по совместительству являются квалифицированными косметологами. «Гламурная команда делает все: прически, макияж, депиляцию. Если такой человек работает на вашу семью, вы будете отлично выглядеть на всех своих деловых встречах в Zoom», — подчеркнула Челленджер.

По словам 50-летней медсестры и акушерки Хебе Силва (Hebe Silva), работающей в агентстве, богатые семьи предпочитают, чтобы у персонала не было романтических отношений и детей. «Когда я подписала контракт в июле, частью соглашения было то, что я не буду ходить в церковь, гулять с друзьями, ходить в рестораны. Персонал, живущий вне дома, вынужден избегать социальных контактов даже в выходные дни», — поделилась она.

В июле живущие в разных странах мира богачи вышли из режима самоизоляции и начали выкладывать в соцсетях новые снимки, хвастаясь роскошной жизнью. Отмечается, что пользователи решили отпраздновать частичное снятие ограничительных мер, отправившись в путешествия на частных самолетах. Другие же посетили магазины известных брендов и дорогие рестораны.