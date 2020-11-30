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СМИ сообщили о планах ЕС накладывать санкции на страны за распространение фейков

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Фото: YVES HERMAN / Reuters

Европейский союз (ЕС) планирует начать накладывать санкции за распространение государствами и прочими акторами «дезинформации». Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на проект «Плана действий в области европейской демократии», который в скором времени будет рассматриваться в Евросоюзе.

Согласно документу, Еврокомиссия предложит «использовать весь спектр инструментов для противодействия иностранному вмешательству». Так, Евросоюз планирует бороться с фейками с помощью сообщений о методах их распространения и введения санкций за повторные нарушения.

Отмечается, что в плане также упоминаются дезинформационные кампании России и Китая о коронавирусе. Авторы документа заявляют, что определенные страны используют информацию как оружие с целью улучшения своего имиджа на мировой арене.

Ранее в Еврокомиссии рассказали, что на борьбу с российской «дезинформацией» было выделено четыре миллиона евро. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что приоритетными регионами для борьбы с «прокремлевской дезинформацией» стали Ближний Восток, Северная Африка и Западные Балканы.

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