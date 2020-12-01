Министры по делам молодежи стран БРИКС встретились в формате онлайн

Ключевой инициативой, реализованной Россией в молодежном измерении БРИКС, является запуск Проектного офиса международного молодежного сотрудничества по направлению «Россия — БРИКС» в городе Ульяновск. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по делам молодежи России Александр Бугаев на онлайн -встрече министров и руководителей ведомств стран БРИКС, курирующих молодежную политику, которая состоялась в заключительный день VI Молодежного саммита БРИКС в Ульяновске.

Проектный офис призван объединить усилия федеральных и региональных государственных органов, общественных организаций, студенческого сообщества с целью поддержки системного взаимодействия молодежи и молодежных организаций России с молодежью и молодежными организациями стран БРИКС. Ежегодно Проектный офис будет реализовывать ряд проектов и программ по актуальным для стран БРИКС направлениям взаимодействия. Ключевым мероприятием Проектного офиса станет ежегодный Международный лагерь стран БРИКС, который будет проводиться в Ульяновской области ежегодно начиная с 2021 года. Лагерь будет проводиться на площадке Международной IT-долины, работа, над созданием которой, ведется самым активным образом».

Также важным итогом Саммита стало подписание главами ведомств по делам молодежи стран БРИКС Концепции развития сотрудничества государств-участников БРИКС по поддержке молодежного волонтерского движения. Перед подписанием концепции все главы ведомств по делам молодежи стран БРИКС отметили значимость добровольческого движения в борьбе с пандемией коронавируса и выразили уверенность в необходимости создания комплекса мероприятий на пространстве БРИКС, содействующих обмену опытом по вовлечению молодежи в волонтерское движение.