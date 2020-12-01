Девочка оказалась заперта в собственном теле из-за смертельной болезни

Девочка из английского города Ливерпуль оказалась заперта в собственном теле из-за смертельной болезни. Об этом сообщает The Liverpool Echo.

Девятилетнюю Эбигейл Джонстон (Abigail Johnston) госпитализировали 20 сентября. По словам ее родителей, до этого девочка выглядела абсолютно здоровой и не жаловалась на плохое самочувствие. Врачи провели обследование и выявили, что у Джонстон внутримозговое кровоизлияние. Последующие анализы показали, что у нее терминальная стадия рака мозга.

«Для нас это было полнейшей неожиданностью, — говорит 44-летний отец девочки, Шон (Shaun). — Эбби ни на что не жаловалась; ничто не предвещало беды. Ей просто внезапно стало плохо в то утро».

Джонстон страдает синдромом запертого человека — состояние, при котором у больного полностью отсутствует адекватная реакция на любые внешние стимулы. Девочка не может ни пошевелиться, ни заговорить. Она общается с окружающими глазами: когда она смотрит вправо, это означает «да», влево — «нет».

Болезнь достигла последней стадии и не поддается лечению. Джонстон провела две недели в отделении интенсивной терапии. Последние семь дней она находится в детской больнице Alder Hey в окружении членов семьи и медиков. Она нуждается в круглосуточной опеке врачей. Семья надеется, что они смогут отметить Рождество вместе.

Ранее жительница английского города Лидс, графство Западный Йоркшир, рассказала о последствиях синдрома запертого человека. По ее словам, процесс восстановления оказался сложным: британке пришлось заново учиться элементарным вещам, в том числе глотать.