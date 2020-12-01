Россиянка засудила банк за скрытую комиссию

Россиянка выиграла суд у банка, где она брала кредит, за скрытую комиссию. Об этом сообщает портал E1.

Поводом для иска стала комиссия за подключение к коллективному договору страхования. При этом сумма страховки составляла 33 тысячи рублей, а размер комиссии оказался больше чем в два раза — 76 тысяч рублей.

Женщина взяла кредит в конце 2019 года на пять дет, и погасила его за несколько месяцев. После этого она попросила банк вернуть излишне уплаченную страховую премию за неиспользованный период времени в размере 106 тысяч рублей, но кредитная организация отказалась возвращать деньги.

Юрист, представлявший интересы женщины, пояснил, что формально банк имеет право брать комиссию за услуги, но в этом случае несоразмерная сумма страховки и комиссии была признана злоупотреблением. Еще одним аргументом в пользу истца стало то, что информация о размере комиссии нигде не была прописана и не доведена до клиента.

12 ноября сообщалось, что россиянин отсудил у магазина 54 рубля. Житель Череповца Вологодской области из принципа подал в суд на магазин из-за решетки, которая по размерам не подошла к его раковине. Мужчина приобрел заглушку, проверив перед покупкой указанные на ценнике размеры. После он обнаружил, что реальные габариты решетки меньше заявленных и не подходят для его раковины. Покупатель вернулся к продавцам и, не показав документ, удостоверяющий личность, попросил их вернуть деньги. Однако сотрудники магазина отказались оформлять возврат без паспорта и не приняли заявление на обмен покупки. Недовольный покупатель решил добиться справедливости, обратился в суд и пожаловался на магазин в Федеральную налоговую службу, Роспотребнадзор и Центральный банк России.