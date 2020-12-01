Фотограф снял модель на фоне египетских пирамид и пошел под суд

Фотограф попал под стражу из-за фотосессии модели на фоне египетских пирамид. Информация об инциденте была размещена на портале France 24.

Сообщается, что фотограф провел съемку для манекенщицы Сальмы Аль Шими (Salma al-Shimi) рядом со ступенчатой пирамидой Джосера, которая расположена в Саккаре недалеко от Каира. Она была построена около 4700 лет назад и считается самой старой пирамидой Египта.

На опубликованных после съемки кадрах манекенщица позирует у подножия достопримечательности в традиционном платье. Подписчики раскритиковали Шими за снимки в древнеегипетском наряде, и она приняла решение их удалить.

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Вскоре в сети появилась информация, что модель арестовали за позирование в традиционном костюме и нарушение правил проведения фотосессий в исторических местах, предписанных Министерством по делам древностей.

Однако полиция опровергла данный факт и заявила, что вместо Шими сотрудники правоохранительных органов задержали автора снимков (его имя не уточняется). Его дело уже передали в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее в апреле модель арестовали за содержание льва и питона в домашних условиях. Иранку Квазель Ядегари задержали в Турции после того, как она выложила в сеть видео с питомцами. Во время обыска в доме у девушки полицейские изъяли нелегальных питомцев.