Пассажирка самолета испортила волосы соседки жвачкой и получила одобрение в сети

dailymail.co.uk

Пассажирка самолета испортила волосы впереди сидевшей женщины, которые загородили ей экран, и получила одобрение в сети. Подробности и видео инцидента публикует Daily Mail.

На записи видно, как неизвестная девушка лепит жвачку на белые длинные волосы соседки, затем отстригает их ножницами, а после запутывает в прядях липкий леденец и макает концы в стакан с кофе. В результате попутчица заметила запутавшиеся предметы в своих волосах и направилась в уборную. На этом ролик обрывается.

Как сообщают авторы издания, запись была опубликована в TikTok и набрала почти 100 миллионов просмотров. При этом большинство пользователей в комментариях одобрительно отнеслись к поступку девушки, которой помешали чужие волосы.

Тем не менее некоторые юзеры сочли ролик постановкой и указали на то, что обе пассажирки носят одинаковые головные уборы и могут быть подругами.