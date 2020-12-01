Власти Подмосковья отметили популярность хоккея в регионе

Подмосковье имеет большие хоккейные традиции и развитую спортивную инфраструктуру, заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. Его цитирует РИАМО во вторник, 1 декабря.

Терюшков отметил популярность этого вида спорта среди населения. По его словам, более 34 тысяч жителей занимаются хоккеем. «На территории 27-и городских округов региона функционируют 30 отделений по хоккею», — уточнил он.

По данным профильного ведомства, в регионе набирает популярность женский хоккей. В настоящий момент профессионально им занимаются 368 спортсменок, подготовка осуществляется в семи бюджетных учреждениях.

«Жители Московской области гордятся своими командами: подольский "Витязь" выступает в Континентальной хоккейной лиге, женский хоккейный клуб из Дмитрова "Торнадо" является неоднократным чемпионом первенства России, а следж-хоккейный клуб "Феникс" — одна из самых титулованных команд страны», — отметил Терюшков.

Ранее во вторник губернатор Андрей Воробьев посетил товарищеский матч на ледовой арене в Красногорске между сборной детских домов и командой АНО «Хоккейная Академия имени В.В. Петрова». Глава региона подарил юным спортсменам коньки.