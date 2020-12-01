Молдавия пересчитала свои долги за российский газ

В молдавском «Молдовагаз» пересчитали долг за поставки российского газа, достигший 7,24 миллиарда долларов. Большая часть задолженности накоплена жителями непризнанного Приднестровья. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании.

«Общая задолженность перед ПАО "Газпром" по состоянию на ноябрь 2020 года составляет 7,24 миллиарда долларов, в том числе правобережье 0,56 миллиарда долларов и левобережье (Приднестровье) 6,68 миллиарда долларов», — констатировал собеседник агентства. В «Молдовагазе» настаивают, что долг в регионе растет из-за заниженных тарифов, а это не покрывает затраты на поставку топлива.

Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду фактически отказалась отдавать долги. «Конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить [долг Приднестровья]. Это нечестно, несправедливо», — констатировала она и назвала сложившуюся ситуацию проблемой, которую необходимо решать.

В феврале 2020-го «Газпром» подал в Международный арбитраж при Торгово-промышленной палате России иск к «Молдовагазу» из-за долга в 246,41 миллиона долларов. Суд встал на сторону российского монополиста. Средства должны пойти на погашение долга за топливо, поставленное в 2017 году.