Хваставшуюся богатством блогершу связали вместе с ребенком и ограбили

Блогерша из Гонконга Со Мэй-янь (So Mei-yan), которая неоднократно хвасталась своим богатством в соцсетях, рассказала об ограблении ее квартиры. По словам женщины, в дом ворвались трое мужчин с ножами и связали ее вместе с полугодовалым ребенком и домработницей. Об этом сообщает The Sun.

В разговоре с местными журналистами 25-летняя блогерша рассказала, что проснулась от шума в гостиной. Когда она вышла из спальни, чтобы проверить источник звуков, трое неизвестных мужчин уже стояли в ее квартире. Как оказалось позднее, дверь им открыла горничная.

Мэй-янь утверждает, что грабители завели хозяев в одну из комнат, связали их там, а затем обыскали жилище. Когда они не нашли деньги, один из злоумышленников ударил блогершу кулаком по лицу. В итоге они забрали только драгоценные украшения на сумму 3,6 миллиона гонконгских долларов (35,3 миллиона рублей). Когда мужчины ушли, женщине удалось освободиться и позвонить в полицию.

Стражи правопорядка заявили, что подозреваемые попали на камеру видеонаблюдения: по их данным, ограбление совершили китайцы в возрасте от 40 до 50 лет. Во время происшествия все они были в кепках и черных медицинских масках.

Полицейские считают, что грабители узнали о богатстве Мэй-янь из ее социальных сетей: там она демонстрирует свой роскошный образ жизни и часто хвастается покупкой дорогих украшений и аксессуаров.